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11:02, 26 июня 2025Экономика

Мигранты потянулись на Дальний Восток

Министр по развитию Дальнего Востока Чекунков: Отток людей сменился притоком
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Отток мигрантов с Дальнего Востока в 2024 году сменился притоком. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Его процитировало «Прайм».

По его словам, в прошлом году в этот регион прибыло на 24 тысячи человек больше, чем уехало. Более того, по сравнению с 2023 годом приток на Дальний Восток студентов из других регионов России вырос в три раза, а из-за границы — в полтора.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае с 2025 года работать таксистами разрешили только тем иностранцам, которые прибыли из стран Евразийского экономического союза. Трудовые мигранты должны прибывать в этот регион только по конкретному запросу работодателя.

Между тем экономисты занесли Дальний Восток в категорию трудодефицитных. Там велик спрос на рабочую силу и низкое количество ресурсов.

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