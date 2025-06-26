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18:04, 26 июня 2025Наука и техника

Описан дешевый способ получения золота из старых ПК

Nature: Золото научились извлекать из старых ПК без вреда для экологии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии описали новый способ извлечения золота из деталей старых персональных компьютеров (ПК) и прочих гаджетов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты рассказали, что их метод позволит дешево получить дорогостоящие металлы из электронных отходов, стимулируя процесс переработки. Они отметили, что в настоящий момент золото получают с помощью токсичных материалов — цианида и ртути. Исследователи разработали гораздо менее опасный для экологии способ переработки отходов.

Они использовали трихлоризоциануровую кислоту, которая активируется соленой водой. Затем растоворенное золото связывается с полимером, который назвали «полисульфидным полимерным сорбентом». Уточняется, что он избирательно присоединяется к золоту в растворе. После извлечения металла полимер можно преобразовать обратно в мономер и использовать повторно.

Австралийские ученые заметили, что новый способ можно также использовать для получения драгоценных металлов из грязной воды.

В начале 2025 года корпорация Intel предложила наладить выпуск модульных комплектующих для компьютеров, чтобы упростить их ремонт. По словам представителей компании, таким образом также можно снизить количество электронных отходов.

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