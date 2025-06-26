МВД назвало россиянам самый безопасный способ хранения крупных сумм

МВД: Крупные суммы лучше хранить на банковских вкладах или сберегательных счетах

Крупная сумма на дебетовой карте делает гражданина потенциальной мишенью для финансовых мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

По этой причине гражданам следует хранить крупные суммы денег на банковских вкладах или сберегательных счетах. Подобные способы помогут россиянам оградить себя от киберзлоумышленников, пояснили в ведомстве. Получить доступ к подобного рода финансовым продуктам гораздо труднее, чем в случае с дебетовыми или кредитными картами. «Кроме более сложного доступа, там они защищены государственным страхованием», — резюмировали в МВД.

На банковских же картах лучше всего держать «оперативный минимум», необходимый для повседневных расходов. Если мошенникам удастся получить доступ, они не смогут украсть значительную сумму денег. Кроме того, следует пользоваться виртуальными картами, которые можно оформить в банковских онлайн-приложениях. «Даже если данные утекут, основная карта и ваши сбережения останутся в безопасности», — заключили в МВД.

Ранее представители ведомства рассказали о новом способе вовлечения людей в дропперство. По данным МВД, в последнее время участились случаи вовлечения в преступные схемы граждан Белоруссии. Злоумышленники предлагают им открыть банковскую карту в России для «процессинга» или «криптоарбитража». Для этого доверчивых белорусов призывают совершить однодневную командировку, например, в Смоленск, Москву и Санкт-Петербург, после чего им обещают «легкий доход».