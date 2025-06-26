На Западе признали сохранение ядерной программы Ирана

Иран сохранил потенциал для продолжения ядерной программы. Об этом со ссылкой на предварительный доклад американской разведки пишет The Foreign Affairs.
«Согласно предварительному отчету разведки США, просочившемуся в сеть, удары отбросили Иран [в ядерной программе] всего на несколько месяцев», — указывает издание.
Ранее Белый дом пообещал ограничить обмен разведданными с Конгрессом после утечки информации о результате ударов по иранским ядерным объектам.
До этого телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что американские удары не уничтожили ключевые объекты ядерной программы Ирана.