Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 26 июня 2025Мир

На Западе признали сохранение ядерной программы Ирана

Foreign Affairs: Иран сохранил потенциал для продолжения ядерной программы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран сохранил потенциал для продолжения ядерной программы. Об этом со ссылкой на предварительный доклад американской разведки пишет The Foreign Affairs.

«Согласно предварительному отчету разведки США, просочившемуся в сеть, удары отбросили Иран [в ядерной программе] всего на несколько месяцев», — указывает издание.

Ранее Белый дом пообещал ограничить обмен разведданными с Конгрессом после утечки информации о результате ударов по иранским ядерным объектам.

До этого телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что американские удары не уничтожили ключевые объекты ядерной программы Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России знают путь, по которому ВСУ получают оружие. Это старый железнодорожный тоннель в горах. Почему его не уничтожили?

    Военную технику заметили на мосту в российском городе

    «Лента» выкупила еще одну сеть магазинов

    Россияне раскрыли отношение к внешности партнера

    Объемы внутренней торговли БРИКС оценили

    Детали визита Назарбаева в Кремль раскрыли

    В России заявили о множестве гниющих под Курском солдат ВСУ и выгоде от этого Киеву

    Бывший футболист сборной России перешел в турецкий клуб

    Раскрыты подробности о состоянии Киркорова

    Россия увеличила закупку стальной продукции в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости