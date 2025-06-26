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14:55, 26 июня 2025Наука и техника

Названа полезная нагрузка первых трех пусков «Союза-5»

Вице-министр Мусалиев: Первые три пуска «Союза-5» могут пройти без нагрузки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первые три пуска перспективной среднетяжелой ракеты «Союз-5» комплекса «Байтерек» могут пройти без полезной нагрузки. Об этом со ссылкой на вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Досжана Мусалиева сообщает ТАСС.

По его словам, первый запуск, вероятнее всего, состоится в 2025 году без полезной нагрузки. Два других, намеченные на 2026 и 2027 годы, тоже, скорее всего, пройдут без нагрузки.

Сроком начала стартов носителя со спутниками вице-министр назвал 2028 год. «Начиная с 2028 года будут уже официальные запуски, и четыре запуска ежегодно планируются, из них три уже гарантировала российская сторона», — сказал Мусалиев.

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Ранее в ходе выступления в Совете Федерации глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что «Союз-5» сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тысяч рублей за 1 килограмм.

Также в июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин рассказал, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового пуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре.

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