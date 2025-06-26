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13:10, 26 июня 2025Наука и техника

Названы преимущества бронетранспортера БТ-3Ф

«Ростех»: Бронетранспортер БТ-3Ф отличается хорошей проходимостью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, который разработали для морской пехоты, отличается хорошей проходимостью на сложных поверхностях. Преимущества машины назвал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда».

Он напомнил, что БТ-3Ф построен на базе боевой машины пехоты БМП-3. Благодаря унификации транспортер демонстрирует хорошую ремонтопригодность.

«Также БТ-3Ф прост в обслуживании, имеет разумную стоимость и может выпускаться крупными сериями. Это позволяет обеспечить значительное количество подразделений защищенным транспортом массово и в срок», — сказал Оздоев.

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Гусеничный БТ-3Ф может транспортировать до 12 морпехов со снаряжением. Машина вооружена дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом, тепловизором и лазерным дальномером. Базовая версия БТ-3Ф обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия калибра до 12,7 миллиметра и противопехотных мин. Лобовая проекция корпуса выдерживает обстрел из пушки калибра 30 миллиметров.

В мае стало известно, что «Ростех» начал государственные испытания БТ-3Ф. Машина должна подтвердить заданные характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах.

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