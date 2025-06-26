Орбан назвал причину невозможности реальных решений по интеграции Украины в ЕС

Орбан: ЕС не примет решений по интеграции Украины, потому что Венгрия против

Страны Европейского союза (ЕС) не смогут принять реальных решений по интеграции украины в блок на саммите ЕС, потому что Венгрия выступает против. Об этом заявил премьер-минситр Венгрии Виктор Орбан, передает венгерский телеканал M1.

«Еlиногласное решение требуется для открытия каждого кластера переговоров. Его нет. Так что этого не произойдет. Сегодня не может произойти ничего, что имело бы юридическую силу в вопросе членства Украины в ЕС... потому что Венгрия это не поддерживает», — объяснил причину политик.

Ранее подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на общенациональном референдуме против поспешного приема Украины в Евросоюз. 95 процентов участников выступили против приема республики в блок. Всего в голосовании приняли участие 2 168 431 гражданин Венгрии.

По словам Орбана такие результаты опроса дают ему «сильный мандат» на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.