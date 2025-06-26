Посла Германии вызовут в МИД

Захарова сообщила, что посла Германии Ламбсдорфа вызовут в МИД России

Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа вызовут в МИД России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«В ближайшее время в МИД РФ будет вызван посол ФРГ в Москве, которому о них заявят», — объявила дипломат.

По словам Захаровой, причиной вызова посола стал «произвол в отношении представителей СМИ» со стороны Берлина. Требования Москвы, подчеркнула она, «вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются».

Ранее Захарова заявила, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять в их отношении ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова в Германии.

До этого немецкая полиция нагрянула в берлинскую квартиру семьи Феоктистова и отобрала паспорта у его жены и маленькой дочери.