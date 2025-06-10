В Германии отобрали паспорта у семьи российского журналиста. Полиция опасается, что они могут скрыться

Полиция Германии отобрала паспорта у семьи российского журналиста Феоктистова

Полиция Германии нагрянула в берлинскую квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова и отобрала паспорта у его жены и маленькой дочери. Подробности раскрыл сам журналист.

В прошлую пятницу Феоктистова не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, хотя власти ФРГ предписали ему покинуть страну до 19 августа.

По словам журналиста, в квартиру, где проживают супруга и семилетняя дочь, пришли правоохранители и изъяли паспорта. Это объяснили тем, что члены семьи якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию. При этом Феоктистов отметил, что в подобных случаях с другими российскими журналистами паспорта не изымали.

Фото: Личный архив С. Феоктистова / РИА Новости

Захарова пообещала ответные меры

В начале июня сообщалось, что земельное миграционное ведомство ФРГ отклонило запрос Феоктистова на продление вида на жительство и обязало его покинуть страну. В противном случае, как уточнялось, российский журналист должен будет выехать из страны в принудительном порядке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила посольство ФРГ в Москве передать в Берлин, что Москва будет принимать ответные меры на действия немецких властей в отношении российских журналистов.

Чтобы, когда эти меры были реализованы, никто в Берлине или в других городах Германии не говорил о том, что бедные немецкие журналисты стали жертвами каких-то немотивированных действий со стороны России Мария Захарова официальный представитель МИД России

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что страны Запада развернули против российских журналистов откровенную травлю с целью сокрытия правды и неудобных фактов. «Практически во всех западных странах, где пытаются работать наши журналисты, им чинят различные препоны», — сказал глава государства. По его словам, подобный подход противоречит демократическим ценностям и свободе слова.