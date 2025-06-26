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13:23, 26 июня 2025Путешествия

Россиян предупредили о чрезвычайной опасности в Крыму

МЧС Крыма предупредило о чрезвычайной пожарной опасности
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Отмечается, что до 28 июня в западных и южных районах Крыма, а также в центральной части полуострова и городе Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность. «В это время повышается риск распространения огня из-за температуры воздуха», — предупредили спасатели.

В ведомстве напомнили, что с 25 июня по 16 июля в Крыму запрещено посещать леса для минимизации рисков лесных пожаров.

Ранее популярным курортам Европы предрекли масштабные лесные пожары. Жителей и гостей Канарских островов призвали быть бдительными.

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