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13:32, 26 июня 2025Ценности

Россиянка увеличила грудь и осталась без волос

Россиянка лишилась половины волос после увеличения груди
Екатерина Ештокина

Фото: Nuttapol Pingpittayakun / Shutterstock / Fotodom

Россиянка, чье имя и фамилия не раскрываются, увеличила грудь и осталась без волос. Соответствующую историю публикует Telegram-канал Shot.

По информации издания, после хирургического вмешательства у женщины началась сильная аллергия. Известно, что сначала ей установили анатомические импланты на 220 миллилитров, а на последней операции — круглые объемом 475 миллилитров.

Позже у пациентки произошел отек Квинке, однако врачи не смогли выяснить причину. Кроме того, россиянку стали беспокоить постоянные головные боли, проблемы со зрением и щитовидкой. Помимо этого, она лишилась половины волос, а кардиологи диагностировали ей гидроперикард.

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Спустя годы женщина решилась удалить импланты. По ее словам, она стала чувствовать себя лучше и находится в процессе восстановления здоровья.

Ранее в июне россиянка сделала операцию у косметолога без образования и осталась со шрамами на теле. 50-летняя пациентка рассказала, что обратилась за стройностью по объявлению в клинику в Краснодаре.

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