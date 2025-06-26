Российская тревел-блогерша раскрыла цены на продукты во Франции

Российская путешественница и тревел-блогерша раскрыла цены на продукты в городах Франции. Об этом она рассказала в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор материала рассмотрела витрины магазинов в Париже и Лионе. Так, один багет обойдется от 90 центов до трех евро (от 70 до 277 рублей), сэндвич или панини — около шести евро (554 рубля), вино — от 1,5 до восьми евро (от 138 до 739 рублей), лук — в три евро (277 рублей), морковь — 2,29 евро (211 рублей), килограмм куриного филе — 25 евро (2,3 тысячи рублей).

Ранее другой тревел-блогер побывал на фермерском рынке в Чехии и раскрыл цены на продукты. Россиянин ожидал, что они будут запредельные, но все оказалось совсем не так.

