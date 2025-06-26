WP: Трамп поклялся союзникам по НАТО, что РФ не нападет на них

Президент США Дональд Трамп поклялся европейским союзникам по НАТО, что Россия не нападет на страны альянса, пока он остается главой государства. Об этом неназванные европейские чиновники сообщили The Washington Post.

По их словам, в ходе основной сессии саммита Североатлантического альянса, который прошел в Гааге 24-25 июня, Трамп поклялся, что со стороны Москвы угрозы не будет. Кроме того, он приветствовал усилия стран НАТО по увеличению расходов на оборону.

Собеседники издания отметили, что главы европейских государств похвалили Трампа за то, что он побудил их нарастить расходы на оборону.

Фото: Brian Snyder / Reuters

В НАТО смягчили критику в адрес России

Как отметило издание The Telegraph, страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита альянса в Гааге. Журналисты указали, что в 2023 году итоговое заявление содержало обвинение в адрес России в начавшемся конфликте на Украине.

В этот раз итоговый документ стал заметно короче. По данным издания, это связано с желанием учесть возможную реакцию Трампа.

Саммит НАТО в Гааге Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков убежден, что смягчение риторики в адрес России обусловлено сменой политики стран альянса. Так, изначально Запад хотел нанести Москве стратегическое поражение, и все заявления НАТО и стран-членов альянса были на это нацелены. Сегодня же, после смены администрации в США и изменений на поле боя, там всячески пытаются найти механизмы отхода от агрессивной политики и варианты смены политического курса, который позволил бы выйти из украинского кризиса с максимальным сохранением лица, добавил он.

Путин назвал бредом заявления о желании России напасть на НАТО

Легенда, что Москва собирается напасть на НАТО, — это бред, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Мы понимаем, что это бред. Те, кто это говорят, не верят в это сами Владимир Путин президент России

По словам главы государства, заявления о возможном нападении Москвы имеют цель ввести в заблуждение жителей западноевропейских стран. Это необходимо для того, чтобы обеспечить «выколачивание денег из бюджета», объясняя этим провалы в экономике и социальной сфере, заключил президент России.