В Армении арестовали священника за попытку захвата власти

News.am: Суд арестовал обвиняемого в планах захвата власти архиепископа Баграта

Суд арестовал лидера движения «Священная борьба», архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, заподозренного в планах захвата власти. О заключении фигуранта под стражу сообщает портал News.am.

Помимо Галстаняна, в попытке захвата власти обвиняются еще более десятка человек, часть из них задержана. Священник является лидером протестов против делимитации границы Армении и Азербайджана.

Суд удовлетворил ходатайство об аресте архиепископа Баграта. Фигурант заключен под стражу как минимум на два месяца.

25 июня сообщалось, что Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Баграта. Незадолго до этого премьер-министр страны Никола Пашинян заявил о срыве плана захвата власти священником. Тем временем Следственный комитет (СК) Армении обвинил оппозиционного лидера в терроризме с целью получения власти.