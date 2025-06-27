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18:03, 27 июня 2025Путешествия

11-летняя девочка не выжила после падения с седьмого этажа отеля в Европе

Cronica Balear: 11-летняя девочка упала с седьмого этажа отеля на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Ирландская девочка вышла на балкон отеля в Европе и упала с седьмого этажа. Об этом сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, трагедия произошла в воскресенье, 22 июня, в отеле города Алькудия, расположенном на Майорке, Испания. Пока семья туристов спала, 11-летняя девочка вышла на террасу номера и сорвалась вниз.

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Пролетев семь этажей, она рухнула на крышу ресторана под окнами номеров других постояльцев. Приехавшие на место происшествия медики констатировали, что после падения юная туристка не выжила. Трагедия случилась накануне ее отъезда домой — в понедельник, 23 июня, семья туристов должна была сесть на самолет.

Ранее 11-летний мальчик искупался в европейском термальном бассейне и не выжил. Врачи установили, что он подхватил опасный микроорганизм, который пожирает мозг.

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