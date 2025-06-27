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19:03, 27 июня 2025Спорт

Чемпион мира по биатлону назвал поломанными судьбы отстраненных российских спортсменов

Биатлонист Ярошенко: Горстка людей ломает судьбы спортсменов двух стран
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко назвал поломанными судьбы отстраненных российских спортсменов. Его цитирует «РБ Спорт».

«Если Международный союз биатлонистов (IBU) берет на себя право вершить судьбы спортсменов двух стран — это прецедент.
Грустно за ребят, которые тренируются и мечтают попасть на Олимпиаду, а их мечту спокойно рушат. Горстка людей ломает судьбы спортсменов двух стран», — заявил Ярошенко.

Он добавил, что его удивило, с какой легкостью отстранили российских спортсменов. «В мире сейчас много чего происходит не только в России. Есть люди, которые одно и то же событие интерпретируют по-разному, как им хочется», — добавил Ярошенко.

Ранее в IBU оценили шансы на участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2026. Их сочли крайне низкими.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях среди биатлонистов по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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