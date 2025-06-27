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08:16, 27 июня 2025Россия

Движение по перекрытому из-за атаки БПЛА мосту в российском регионе восстановили

В Волгоградской области восстановили движение по мосту, перекрытое из-за БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе Волгоградской области, которое было перекрыто из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановлено. Об этом сообщила администрация российского региона в Telegram-канале.

«Движение по мосту открыто», — говорится в сообщении. Там не приводится каких-либо других данных о ситуации.

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ВСУ атаковали Волгоградскую область в ночь на пятницу, 27 июня. Тогда беспилотники сбили над Суровикинском, Калачевском районах и городе Волжский, загорелась сухая трава. Также для ликвидации обломков БПЛА временно ограничили движение по мосту через Дон — там работали саперы.

По информации Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 39 летательных аппарата, 13 из которых перехеватили над Волгоградской областью. Под удар также попали Ростовская, Белгородская, Брянская и Смоленская области и Крым.

ЖЗЛ
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