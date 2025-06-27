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22:38, 27 июня 2025Мир

Ермак поделился деталями разговора Зеленского и Трампа

Ермак заявил, что Трампу было очень интересно во время разговора с Зеленским
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошла очень хорошо, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова передает «Обозреватель».

Ермак отметил, что Трамп уделил много времени «обсуждению достижений Украины по производству оружия». «Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно», — рассказал глава офиса президента. По мнению Ермака, разговор демонстрирует, что США все еще заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

Зеленский и Трамп провели встречу 25 июня. По словам украинского лидера, они «говорили о том, как добиться прекращения огня и настоящего мира».

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