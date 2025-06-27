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16:46, 27 июня 2025Мир

Европарламент принял решение по закрытию границы России и Финляндии

Европейский парламент отклонил петицию об открытии восточной границы Финляндии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский парламент отклонил петицию жителей Финляндии об открытии восточной границы. Об этом рассказал глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти Алессио Инкорвайя финскому телерадиовещателю Yle.

«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — сказал чиновник.

По его словам, комитет по петициям принял решение о закрытии границы Финляндии с Россией на основе оценки Европейской комиссии.

По данным издания, гражданин Финляндии и некоммерческая общественная организация «Александровское общество» обратились в Европейский парламент с просьбой открыть границу. В своей петиции заявители отметили, что решение правительства страны нарушает законодательство Европейского союза.

Ранее пограничники в Финляндии задержали местного жителя за поездку в Россию. Его поймали, когда он попытался вернуться в страну.

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