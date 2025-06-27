Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Швёнтек
Сегодня
14:00 (Мск)
Жасмин Паолини
Бад-Хомбург
Майя Джойнт
Сегодня
14:30 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Истбурн (ж)
Палмейрас
Завтра
19:00 (Мск)
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
Бенфика
Завтра
23:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
10:36, 27 июня 2025Спорт

Фитнес-тренер раскрыл лучшие способы борьбы с подкожным жиром

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Фитнес-тренер Станислав Милославский раскрыл лучшие способы борьбы с подкожным жиром. Об этом сообщает «Татар-информ».

Эксперт призвал обратить внимание на силовые тренировки. «Также, чтобы добиться снижения подкожного жира, нужно помнить о питании, восстановлении и сохранять достаточную активность в течение дня. Параллельно с этим, когда начнет снижаться процент подкожного жира, можно подключить массажи и обертывание», — заявил Милославский.

Кроме того, тренер рекомендовал включить в рацион белковую пищу. «Это может быть белое или красное мясо, белая или красная рыба, яйца, молочная продукция, а также следует добавить в рацион достаточное количество овощей и фруктов. И плюс ко всему дефицит калорий должен быть обязательно», — заявил Милославский.

Ранее Милославский раскрыл главное правило тренировок. Он призвал учитывать три показателя: интенсивность тренировок (процент максимального веса, с которым человек может делать нагрузку), объем (количество упражнений, подходов на мышечную группу) и частоту выполнения упражнений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    В России указали на одну деталь в сокращении попыток прорыва ВСУ в Курскую область

    Назван самый прискорбный итог саммита НАТО

    Россиянам раскрыли способы сэкономить до 30 процентов на ЖКУ

    Спецслужбы Армении зашли в резиденцию главы Армянской церкви

    Мужчина расправился со стюардессой в США и скинул ее тело с моста

    В Эстонии заявили о готовности принять самолеты НАТО с ядерным оружием

    Санду прокомментировала задержание агентов молдавской разведки

    Бывший футболист ЦСКА пожаловался на работу в «Газпроме»

    ВС России взяли под контроль перспективное месторождение лития в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости