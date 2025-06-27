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08:55, 27 июня 2025Россия

Глава повесившей картину с поверженными русичами организации оценил храм с полумесяцами

Муфтий Мухетдинов: Рисунок храма с полумесяцами вместо крестов вызывает тревогу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов вызывает у российских мусульман — так же как и у христиан — тревогу. Так о появлении такого рисунка в сообществе «Мусульмане Москвы» высказался муфтий Дамир Мухетдинов, врио главы Духовного управления мусульман (ДУМ) России, его слова приводятся в Telegram-канале организации.

По словам Мухетдинова, в ДУМ считают рисунок провокационным, неуместным и потенциально опасным для межрелигиозного согласия. «Подобным попыткам столкнуть народы и религии лбами, будь они намеренные или не намеренные, нужно противопоставлять реальное сотрудничество», — оценил изображение муфтий.

При этом, ДУМ само ранее оказалось в центре скандала — один из глав этой организации повесил в кабинете картину с поверженными в бою на реке Калке русичами. На холсте был виден стяг с ликом Христа, который используют вместо ковра, а один из воинов-кочевников ставит на него ногу.

О том, что одному из самых узнаваемых московских храмов пририсовали символы ислама, стало известно 25 июня. В РПЦ заявили, что построенный как символ победы над Казанских ханством храм стал знаком поражения, и Иван Грозный от такого перевернулся бы в гробу.

ЖЗЛ
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