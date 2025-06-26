Митрополит РПЦ Горбачев возмутился символам ислама на храме Василия Блаженного

Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Леонид (Горбачев) отреагировал на появившееся в группе «Московские мусульмане» изображение храма Василия Блаженного с символами ислама. Его возмутило, что одному из самых значимых памятников древнерусской архитектуры XVI века и православному символу российской столицы пририсовали полумесяцы вместо крестов.

«Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери (собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву — официальное название храма Василия Блаженного — прим. «Ленты.ру»), построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается глумливыми рисунками в символ поражения. Доколе!?» — написал митрополит.

Он указал, что всему есть предел, однако российское общество и правоохранители его упустили, когда в сообществе «Московские мусульмане» появилось оскверняющее святыню изображение. «Органам правопорядка, надеюсь, все видно», — добавил архиерей РПЦ.

Митрополит Леонид (Горбачев) Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Россияне возмутились изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами

Изображение храма Василия Блаженного с символами ислама было опубликовано в группе «Московские мусульмане» в соцсети «ВКонтакте», насчитывающей 42 тысячи подписчиков. На картинке был представлен расположенный на Красной площади храм, а над пятью его куполами вместо крестов нарисованы полумесяцы.

Россияне в комментариях выразили свое отношение к изображению. «Вы занимаетесь кощунством и провокацией», — написала пользователь Нина Кувшинова и предупредила авторов о возможной ответственности. Другой юзер, Денис Колдашов, задался вопросом, может ли замена религиозных символов расцениваться как призыв к захвату христианских святынь. «Вы там что, вообще уже, что ли, офигели?» — написал под публикацией еще один участник обсуждения, Василий Перунов.

Скриншот: Telegram-канал «Московские мусульмане»

В России решили бороться с «крестопадом»

Храм Василия Блаженного не в первый раз изображают лишенным крестов. Однако случаи замены их на мусульманскую символику выявлены впервые.

В ноябре 2023 года адвокатская палата Московской области разослала открытки с храмом, лишенным крестов. На них были видны лишь короткие шпили. В палате заявили, что кресты с храма пропали случайно. «Кто отправлял эту открытку, наверное, не обратил внимания», — пояснили там и пообещали подумать над исправлением ошибки.

Это стало одним из первых проявлений «крестопада» — так некоторые называют появление изображений храмов и церквей без крестов, хотя они присутствуют на оригинальных постройках. В дальнейшем был выявлен еще ряд подобных случаев. Например, в январе 2025-го в аэропорту Саратова выставили изображение собора, лишенного крестов. А в июне того же года герб России без крестов заметили во Владивостоке.

На явление обратили внимание в Госдуме. В мае 2025 года председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал о подготовке закона, направленного на защиту религиозных символов.

«Подобные факты вызывают возмущение», — написал спикер Госдумы. Он пояснил, что законопроект будет предусматривать непременное сохранение символов на изображениях культовых сооружений, в том числе если речь идет о рекламных материалах.

27 мая сообщалось, что законопроект, защищающий изображения религиозных символов от ретуширования, внесли в Госдуму.

Документ вносит изменения в статью 3 закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», запрещая использование изображений культовых зданий и других объектов, содержащих религиозные символы, без этих символов. Проект затрагивает СМИ, рекламу, торговлю, различные сферы услуг, вывески, а также государственные и муниципальные символы, эмблемы и гербы.