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14:07, 27 июня 2025Спорт

Клуб РПЛ назначил нового гендиректора вместо арестованного

«Торпедо» назначило Синяева новым гендиректором вместо арестованного Скородумова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Московский футбольный клуб «Торпедо» назначил Сергея Синяева новым гендиректором. Об этом сообщается на сайте выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ) клуба.

Синяев занял место Валерия Скородумова, который ранее был арестован. Его обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Вместе со Скородумовым был арестован владелец «Торпедо» Леонид Соболев. Сейчас оба функционера находятся в СИЗО.

38-летний Синяев с 2004 по 2017 год выступал за разные клубы из низших дивизионов чемпионата России. Он также занимал руководящие должности в ФК «Астрахань» и астраханском «Волгаре». С 2023-го Синяев был управляющим спортивными объектами СК «Торпедо».

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