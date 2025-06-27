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12:14, 27 июня 2025Наука и техника

PlayStation 5 начали течь под нагревом

Жидкий металл в некоторых PlayStation 5 начал течь под высокой нагрузкой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

В консолях PlayStation 5 присутствует критический недостаток, связанный с перегревом устройств. Об этом на YouTube-канале Moore's Law Is Dead заявил основатель студии Alderon Games Мэтью Касселлс.

По словам Касселлса, жидкий металл, который используется в приставках Sony для охлаждения, может нагреться и отвалиться от платы с процессором. Известны случаи, когда буквально становящийся жидким металл стекал в нижнюю часть приставки. Конструктивный недостаток, как правило, проявляется у ранних версий PS5.

Мэтью Касселлс объяснил, что проблема была обнаружена во время тестирования PS5 под высокой нагрузкой. Частично неполадку можно устранить своевременной чисткой консоли. Специалист объяснил, что если жидкий металл отойдет от платы консоли, то приставка начнет перегреваться, также возможны случаи внезапного отключения.

В материале говорится, что чаще всего жидкий металл приходит в негодность, когда PS5 устанавливается вертикально. Касселлс заметил, что у пользователя нет возможности отслеживать температуру компонентов приставки с помощью программного обеспечения, что усложняет профилактику перегрева. Однако разработчик заметил, что в более новых версиях PS5 и продвинутой PS5 Pro конструкция системы охлаждения была улучшена.

В Sony пока никак не отреагировали на проблему.

В конце июня Nintendo Switch 2 назвали самой быстро продаваемой игровой приставкой в истории. Так, за неполные три недели продаж в Японии было отгружено больше консолей Switch 2, чем приставок PlayStation 5 и Xbox Series почти за пять лет продаж в регионе.

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