«Это чувствительно для Трампа». Украина потеряла важнейшее месторождение лития. Как это укрепит позиции России на переговорах?

Le Figaro: ВС России взяли под контроль крупное месторождение лития на Украине

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), которое считается одним из самых перспективных в мире. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

«Русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине», — отмечается в материале издания.

Министерство обороны России сообщило о взятии Шевченко в четверг, 26 июня. Как рассказали в ведомстве, под контроль поселок взяли бойцы группировки войск «Восток».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Что известно о поселке Шевченко?

Как отмечает газета Le Figaro, литий — или, как его называют, «белое золото» — используется в производстве аккумуляторов, ядерных реакторов, лазеров, а также новейших систем вооружений. Поэтому от его добычи зависят стратегически важные отрасли мировой экономики.

Шевченковское месторождение было открыто еще в 1982 году, однако оно до сих пор не разработано.

В старых границах Украина располагала еще тремя объектами по добыче лития: поселки Доброе и Пороховское в Кировоградской области, а также Крутая Балка в Запорожской области. Теперь Россия контролирует половину из них

В начале 2022 года Национальная академия наук Украины подсчитала, что на территории страны может находиться 500 тысяч тонн лития. Их разработка могла бы превратить Украину в крупнейшую европейскую державу по добыче этого металла, обойдя Португалию.

Почему это месторождение является самым перспективным?

Хотя в поселке Шевченко не проводилось ранее никаких работ, именно оно считается самым перспективным. Это связано с технической процедурой добычи металла.

В частности, литий содержится в нескольких рудах, включая петалит и сподумен. Однако его выделение из петалита считается дорогостоящей и сложной технологией, что делает его экономически непривлекательным. Из сподумена произвести литий легче и именно из него состоит 90 процентов Шевченковского месторождения.

Какой смысл строить завод по переработке петалита стоимостью сотни миллионов долларов, когда есть много более эффективных проектов по добыче сподумена? Le Figaro французская газета

Кроме того, поселок располагает запасами таких металлов, как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово.

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Почему Россия получила новый рычаг давления на переговорах?

По мнению журналистов газеты Le Figaro, взятие стратегически важного поселка с месторождениями лития меняет расклад в переговорах России и США по Украине. В частности, президент США Дональд Трамп поставил вопрос о добыче редкоземельных металлов как необходимое требование для украинской стороны.

Однако потеря одного из самых перспективных объектов может стать серьезным ударом по позиции США.

Взятие Россией месторождения Шевченко в любом случае усилит контроль Москвы над вопросом добычи ископаемых, к которому Дональд Трамп особенно чувствителен Le Figaro французская газета

Кроме того, авторы материала напоминают, что поселок находится в трех километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью, куда также зашли российские военные. Поэтому взятие Шевченко имеет не только геополитическое, но и символическое значение, так как показывает тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июне средний ежедневный прирост территории России увеличился с 15 квадратных километров в день до 23 квадратных километров Poulet volant (псевдоним) французский картограф

Из-за чего США могут окончательно потерять интерес к Украине?

В связи с этим, Соединенные Штаты могут потерять интерес к дальнейшей помощи Украине и даже рассмотреть возможные варианты по сотрудничеству с Россией в области добычи ископаемых. О такой возможности говорил 25 февраля и президент Владимир Путин, предложив США сотрудничать.

Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории Владимир Путин президент России

Об вызове для сделки США с Украиной также пишет газета The New York Times (NYT): чем дальше продвигаются российские войска, тем меньше ресурсов Украина может предложить США. Соответственно, интерес Соединенных Штатов к своему союзнику будет падать.

Если российские войска пойдут дальше, возьмут все больше и больше территорий, они будут контролировать все больше и больше месторождений полезных ископаемых Михаил Жернов директор американской компании Critical Metals Corp.

Однако на будущее американской помощи Украине влияют и другие факторы. На фоне взятия российскими подразделениями поселка Шевченко, 26 июня США и Китай достигли окончательного компромисса по вопросу торговли и подписали новую сделку.

Как отметили в Белом доме, одним из ключевых пунктов соглашения было возобновление поставок Китаем редкоземельных металлов, от которых критически зависит американский военно-промышленный комплекс (ВПК). В связи с этим интерес США к добыче ресурсов может снизиться.