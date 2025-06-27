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20:46, 27 июня 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду в выходные

Синоптик Ильин: В субботу будет солнечно, но воздушная масса останется холодной
Виктория Клабукова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Предстоящие выходные в столице окажутся солнечными, но воздушная масса останется холодной. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Солнечной выдастся суббота, 28 июня. Тем не менее, по словам синоптика, солнце не сможет привести к росту температуры. В ночь с пятницы на субботу температура составит 5-10 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется максимум до плюс 20-22 градусов. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 3-8 метров в секунду. В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до плюс 21-23 градусов, ночью ожидается не выше 10 градусов.

Повышения температуры не стоит ждать и в начале следующей недели. В понедельник, 30 июня, прогнозируется около 15-20 градусов тепла. В столичном регионе возобновятся дожди. Такая погодная обстановка, как подчеркивает Ильин, близка к среднесуточной температурной норме. Такая умеренное тепло больше соответствует для Москвы и области, нежели 30-градусная жара, добавил он.

Ранее синоптики рассказали, какая установится погода в июле. В Москве большую часть июля будут идти дожди, местами возможны грозы. Медианная температура составит плюс 23-24 градусов.

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