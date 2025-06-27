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21:29, 27 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе после саммита НАТО рассказали о сбывшемся прогнозе Путина

L’Antidiplomatico: Прогноз Путина о подчинении Европы США сбылся на саммите НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Журналистка Клара Стателло в статье для портала L’Antidiplomatico заявила, что прогноз президента России Владимира Путина сбылся на саммите НАТО в Гааге.

Она напомнила слова политика, произнесенные в интервью Павлу Зарубину, о том, что американский лидер Дональд Трамп «быстро наведет порядок в Европе», а западные лидеры «встанут у ноги хозяина».

По мнению Стателло, подобная ситуация произошла в Гааге. Журналистка отметила, что саммит был подготовлен для того, чтобы избежать столкновения с Трампом и скрыть растущие противоречия по вопросам России, Ближнего Востока и международной торговли.

«Лидеры альянса понимали, что, для того чтобы избежать позорного провала в Гааге, у них нет иного выбора, кроме как вернуться к Трампу на коленях», — говорится в материале.

Ранее китайское издание NetEase выразило мнение, что саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, стал победой для России. Как отмечается в статье, члены НАТО ожидали, что Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи СМИ назвало стратегической победой России.

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