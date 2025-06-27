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08:30, 27 июня 2025Забота о себе

Назван неожиданный рецепт хорошей сексуальной жизни

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marcelo Matarazzo / Unsplash

Американская писательница Айл МакЭлрой дала неожиданный совет о хорошем сексе и счастливой личной жизни. Своим рецептом она поделилась с изданием The Cut.

МакЭлрой считает, что личное счастье и качественный секс зачастую находят там, где их вообще не ждут. «Поэтому дайте шанс людям, которые не вписываются в ваше типичное представление о привлекательности», — призвала она.

Писательница привела в пример свою коллегу, которая всегда отказывала мужчинам с лишним весом, до тех пор пока однажды не отправилась на свидание с одним из них. После этого дня, утверждает МакЭлрой, женщина пожалела, что столько лет упускала из виду прекрасных потенциальных партнеров.

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Вместе с этим писательница подчеркнула, что не стоит зацикливаться на сексе. По ее мнению, если между партнерами нет ничего, кроме хорошей интимной близости, то такими отношениями не стоит дорожить, так как рано или поздно они станут обременительными.

Ранее психолог Флавио Нунес назвал худший способ разорвать отношения. По его мнению, расставание без объяснений может спровоцировать неконтролируемую тревогу.

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