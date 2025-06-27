Названа доля льготных кредитов среди общей выдачи ипотеки

ЦБ: 85 % кредитов выдаются в рамках госпрограмм

Примерно 85 процентов кредитов в России в настоящее время выдаются в рамках госпрограмм, сообщили в Центробанке (ЦБ).

Объем выдач в мае составил 248 миллиардов рублей, месяцем ранее было выдано займов на 249 миллиардов рублей. Ипотечное кредитование в мае выросло на 0,3 процента.

При этом выдачи по семейной ипотеке сократились до 209 миллиардов рублей (месяцем ранее объем составил 219 миллиардов). Активнее предоставлялись новые транши по уже выданным кредитам в рамках льготной ипотеки в основном на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Было выдано 10 миллиардов против 5 миллиардов месяцем ранее.

Рыночной ипотеки было выдано всего на 40 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Сбербанк собрался снижать ставки по ипотеке, потребительским кредитам и вкладам. ВТБ уже снизил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на квартиры в новостройках.