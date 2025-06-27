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00:39, 27 июня 2025Из жизни

Неизвестные в полицейской форме попытались похитить инопланетную сферу

Уфолог Хайме Мауссан заявил о попытке похищения инопланетного аппарата
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: thirdphaseofmoon / YouTube

Уфологи Стив Грир и Хайме Мауссан провели пресс-конференцию и заявили о попытке похищения Бугской сферы, которую они считают инопланетным аппаратом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уфологи утверждают, что небольшую металлическую сферу, летевшую по странной траектории, заметили в марте над колумбийским городом Буга. Вскоре ее нашли и доставили в Мексику для изучения. Грир и Мауссан называют ее первым инопланетным аппаратом, попавшим в частные руки.

Взлом хранилища со сферой произошел после того, как уфологи пытались реактивировать ее. Они подключили ее к источнику тока в надежде, что она снова начнет вращаться и левитировать. Сферу попытались похитить неизвестные, одетые в полицейскую форму. Официального подтверждения слов Грира и Мауссана нет.

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В прошлом Мауссан неоднократно демонстрировал останки существ с трехпалыми руками и ногами, которые, как он считает, представляют собой мумии яйцекладущих инопланетян с плато Наска в Перу. Его заявления уже опровергали ученые.

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