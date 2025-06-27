Определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу

На проходящем в США клубном чемпионате мира завершился групповой этап, по итогам которого определились все пары участников 1/8 финала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На этой стадии друг с другом сыграют бразильские «Палмейрас» и «Ботафого», португальская «Бенфика» встретится с лондонским «Челси», миланский «Интер» — с бразильским «Флуминенсе», английский «Манчестер Сити» — с саудовским «Аль-Хилялем», парижский ПСЖ — с американским «Интер Майами», бразильский «Фламенго» — с мюнхенской «Баварией», мадридский «Реал» — с туринским «Ювентусом» и дортмундская «Боруссия» — с мексиканским «Монтерреем».

Первые матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира пройдут в субботу, 28 июня. Эта стадия завершится в среду, 2 июля. Финал запланирован на 13 июля.

Клубный чемпионат мира был впервые проведен в 2000 году, после этого турнир дважды реорганизовывался. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллиард долларов.