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23:04, 27 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Позднякова: Для москвичей июль начнется с прохлады
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Для москвичей июль начнется с прохлады. Своим прогнозом со столичными жителями в своем Telegram-канале поделилась главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

Июль переймет пасмурную погоду от предыдущего месяца. Последний день июня завершится, по словам синоптика, на минорной ноте. Столбики термометров 30-го числа не поднимутся выше 17-18 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Такой же окажется и первая декада июля, предупреждает Позднякова. Правда, это еще не рекорд. В XXI веке до нормы не дотягивало всего 13 июлей. Самым же холодным оказался июнь 2019 года — тогда среднемесячная температура не дотягивала до нормы на 2,9 градуса.

По-настоящему летняя погода, как прежде обещала метеоролог, придет 6-10 июля. К этому времени воздух в Москве может прогреться до плюс 25 градусов. Однако и предстоящие выходные, 28-29 июня, окажутся солнечными. В субботу воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, а в воскресенье — до 23 градусов. Показатели, наконец, приблизятся к климатической норме.

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