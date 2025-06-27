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09:30, 27 июня 2025Забота о себе

Раскрыта распространенная ошибка при чистке зубов

Врач Санчес предупредила о кариесе из-за ополаскивания рта после чистки зубов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ju Jae-young / Shutterstock / Fotodom  

Ортодонт Джанира Санчес заявила, что во время чистки зубов многие люди совершают одну распространенную ошибку. Ее она раскрыла в разговоре с изданием Vanitatis.

«После чистки зубов вы полощете рот? Это неправильно. Вы же не ополаскиваете лицо после ухода за кожей», — отметила Санчес. По ее словам, если после чистки зубов прополоскать рот водой, человек удалит все активные ингредиенты зубной пасты, поэтому они перестают положительно воздействовать на эмаль и десны.

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Врач призвала после чистки зубов просто выплюнуть излишки зубной пасты, затем подождать около получаса и только после этого прополоскать рот водой. В долгосрочной перспективе это поможет снизить риск развития кариеса и других заболеваний зубов и десен, заключила Санчес.

Ранее ортодонт Виктория Радько рассказала, как снять зубную боль до приема стоматолога. По ее словам, для этого стоит прополоскать рот антисептическим раствором.

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