Ревву осудили за отказ навещать отца в Донецке

Прилепин осудил Ревву за то, что он за 11 лет не посетил живущего в Донецке отца

Уезжавший после начала специальной военной операции (СВО) и вернувшийся впоследствии юморист и актер Александр Ревва за 11 лет не нашел возможности посетить живущего в Донецке отца. Об этом в разговоре с aif.ru заявил российский писатель, публицист Захар Прилепин.

«Не удивлюсь, если через год увижу, что Александр Ревва награжден каким-нибудь орденом. Он тоже успел уехать после СВО и вернуться, но так и не смог доехать за 11 лет до отца, который живет в Донецке», — высказался он.

Ранее Прилепин допустил тайное возвращение Пугачевой в Россию.

22 мая стало известно, что Ревва, родившийся в Донецке, получил российское гражданство. Сообщалось, что в начале мая артист указывал гражданство России в документах.