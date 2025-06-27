Российский «Панцирь» оказался способным за раз уничтожить десятки БПЛА

«Ростех»: Один ЗРК «Панцирь-СМД-Е» оказался способным уничтожить десятки БПЛА

Один российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» способен за раз уничтожить налет десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

В компании заметили, что отражение одним ЗРК массового налета беспилотников, включая FPV-дроны, стало возможным благодаря расширенному боекомплекту, включающему 48 мини-ракет.

Также в госкорпорации сообщили, что в зоне проведения специальной военной операции уже начали применять мини-ракеты для «Панциря-СМД-Е».

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что количество ракет для нового ЗРК увеличилось в четыре раза — с 12 до 48.