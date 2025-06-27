Российский военный насмерть сбил 16-летнюю школьницу

В Белгородской области военный насмерть сбил на авто 16-летнюю школьницу

В поселке Майский Белгородской области военнослужащий на автомобиле «Москвич» насмерть сбил 16-летнюю школьницу. Об этом стало известно Telegram-каналу «Типичный Белгород».

По данным издания, 54-летний россиянин проехал на красный сигнал светофора. В это время две девушки 16 и 17 лет переходили дорогу по пешеходному переходу.

Младшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее подругу доставили в больницу. Предварительно, автомобилист был пьян.

До этого сообщалось, что сын чиновника из Дагестана сбил 13-летнюю девочку в Саратове. Спасти ребенка не удалось.

Еще раньше в Белгороде BMW X7 с тремя военными внутри на скорости протаранил машину скорой помощи. Жертвами аварии тогда стали две женщины, которые работали фельдшерами.