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09:59, 27 июня 2025Россия

Российский военный насмерть сбил 16-летнюю школьницу

В Белгородской области военный насмерть сбил на авто 16-летнюю школьницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В поселке Майский Белгородской области военнослужащий на автомобиле «Москвич» насмерть сбил 16-летнюю школьницу. Об этом стало известно Telegram-каналу «Типичный Белгород».

По данным издания, 54-летний россиянин проехал на красный сигнал светофора. В это время две девушки 16 и 17 лет переходили дорогу по пешеходному переходу.

Младшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее подругу доставили в больницу. Предварительно, автомобилист был пьян.

До этого сообщалось, что сын чиновника из Дагестана сбил 13-летнюю девочку в Саратове. Спасти ребенка не удалось.

Еще раньше в Белгороде BMW X7 с тремя военными внутри на скорости протаранил машину скорой помощи. Жертвами аварии тогда стали две женщины, которые работали фельдшерами.

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