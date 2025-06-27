Самолеты авиакомпании с Ближнего Востока научились уклоняться от ракет

Bloomberg: Самолеты Royal Jordanian Airlines научились уклоняться от ракет

Самолеты иорданской авиакомпании Royal Jordanian Airlines адаптировались к ситуации на Ближнем Востоке и научились уклоняться от ракет. Об этом генеральный директор перевозчика Самер аль-Маджали сообщил агентству Bloomberg.

Авиакомпания продолжала выполнять рейсы в последние две недели, несмотря на закрытие воздушного пространства Израиля, Ирака и Сирии. По словам аль-Маджали, специалисты изучили траекторию полета ракет, чтобы за короткое время изменить маршруты гражданских самолетов.

«Эти траектории полета ракет были довольно хорошо известны. Иногда предупреждение поступает за несколько минут, а иногда за несколько часов», — рассказал представитель перевозчика.

Аль-Маджали добавил, что поиск безопасных маршрутов увеличивает время полета, иногда рейсы становятся вдвое дольше. При этом ситуацию еще больше осложняет GPS-спуфинг — искажение сигналов GPS с земли.

Ранее стало известно, что в июле две российские авиакомпании возобновят полеты в Израиль. Речь идет о Red Wings и «Азимут».