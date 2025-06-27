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10:12, 27 июня 2025Путешествия

Самолеты авиакомпании с Ближнего Востока научились уклоняться от ракет

Bloomberg: Самолеты Royal Jordanian Airlines научились уклоняться от ракет
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Siegfried Grassegger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Самолеты иорданской авиакомпании Royal Jordanian Airlines адаптировались к ситуации на Ближнем Востоке и научились уклоняться от ракет. Об этом генеральный директор перевозчика Самер аль-Маджали сообщил агентству Bloomberg.

Авиакомпания продолжала выполнять рейсы в последние две недели, несмотря на закрытие воздушного пространства Израиля, Ирака и Сирии. По словам аль-Маджали, специалисты изучили траекторию полета ракет, чтобы за короткое время изменить маршруты гражданских самолетов.

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«Эти траектории полета ракет были довольно хорошо известны. Иногда предупреждение поступает за несколько минут, а иногда за несколько часов», — рассказал представитель перевозчика.

Аль-Маджали добавил, что поиск безопасных маршрутов увеличивает время полета, иногда рейсы становятся вдвое дольше. При этом ситуацию еще больше осложняет GPS-спуфинг — искажение сигналов GPS с земли.

Ранее стало известно, что в июле две российские авиакомпании возобновят полеты в Израиль. Речь идет о Red Wings и «Азимут».

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