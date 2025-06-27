Татьяна Лазарева лизнула дом в Венеции

Телеведущая Татьяна Лазарева удивилась соли на кирпичных зданиях в Венеции

Уехавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) рассказала, что в Италии удивилась тому, что соль покрывает стены кирпичных домов. Об этом факте она рассказала в Telegram-канале.

Лазарева опубликовала видео, на котором она стоит у кирпичной стены, при этом кладка покрыта белым налетом. «Самое большое мое впечатление от Венеции — это эти кирпичи. Видите? Они как будто бы старые, а на самом деле это соль», — сказала ведущая.

Затем она лизнула один из кирпичей и отметила, что он соленый на вкус.

Ранее Лазарева поностальгировала по работе на российском телевидении. Она вспомнила, как вела программу «Это мой ребенок?!» на СТС и Disney, и призналась, что жалеет, что передачу закрыли.

Перед этим телеведущая обратилась к пользователям сети, оставляющим комментарии на ее страницах. Лазарева поблагодарила комментаторов, в том числе тех, кто пишет ей негативные послания.