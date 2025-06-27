Тело пропавшего пятилетнего мальчика выловили в канале имени Москвы

Из канала имени Москвы выловили тело выпавшего из катера пятилетнего мальчика

Из канала имени Москвы в Химках выловили тело пятилетнего мальчика, пропавшего после выпадения из катера. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в беседе с ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, водолазы обнаружили мальчика в 18:00.

О происшествии на канале имени Москвы стало известно 27 июня. Сначала сообщалось, что катер, в котором ребенок находился с отцом, столкнулся с другим судном. Однако позже в МЧС установили, что мужчина не справился с управлением в результате маневра, что привело к выпадению ребенка.

Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело о нарушении нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалист.

Ранее в Санкт-Петербурге туристы нашли в Финском заливе пропавшую почти три месяца назад школьницу. Девочка ушла из дома без телефона и документов 11 марта после ссоры с отцом из-за покупки слишком дорогого кофе и исчезла.