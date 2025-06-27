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12:51, 27 июня 2025Россия

В Минобороны России перечислили пораженные военные объекты Украины за неделю

Минобороны России: За неделю по объектам Украины нанесено шесть групповых ударов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

За неделю, с 21 по 27 июня, российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам Украины. Атакованные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, в результате успешных действий поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) республики и объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие Вооруженные силы Украины (ВСУ). Также нанесены удары по радиолокационным станциям противовоздушной обороны (ПВО), складам боеприпасов и горючего, арсеналу минно-торпедного вооружения, местам производства, хранения и запуска беспилотников, военным аэродромам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, включая иностранных наемников.

Кроме того, Минобороны России отчиталось о поражении в ночь на 27 июня цели в украинском тылу гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Речь идет об аэродроме ВСУ. Для удара также были использованы беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

Ранее, в ночь на 23 июня, российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК в Киеве. Как рассказал генерал-майор Владимир Попов, своими действиями Российская армия «сделала шаг на два года вперед», существенно затормозив развитие украинского авиастроения.

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