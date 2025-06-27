В России предложили ввести лицензирование деятельности курьеров

Миронов: Лицензирование курьеров выведет из тени доходы повысит безопасность

Введение полноценного лицензирования деятельности курьеров позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, вывести из тени нелегальные доходы иностранцев и повысить безопасность в крупных российских городах. Об этом рассказал лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, по словам которого это более широкая в сравнении с обсуждающейся идеей «транспортного» реестра инициатива. Его цитирует РИА Новости.

Миронов сослался на сообщения СМИ, согласно которым в Минтрансе обсуждается вопрос создания Единого федерального реестра курьеров, куда будет включаться информация о работодателе, самих курьерах и их используемых для доставки транспортных средствах.

«Наличие такой информации поможет снизить террористическую угрозу или облегчить поиск курьеров, если на своих электросамокатах они стали участникам ДТП», — подчеркнул парламентарий, отметив, что целью проекта является снижение аварийности, и в партии предложение поддерживают, хотя и считают, что нужно не ограничиваться «полумерами» и двигаться к лицензированию курьерской работы.

«Технически реализовать эту задачу можно, а затраты со временем не только окупятся, но и принесут государству большую прибыль», — сказал Миронов. Приезжим придется легально оформляться на работу, платить налоги, и, поскольку зарплаты в этой сфере «большие», бюджет будут пополнять значительные средства, которые следует направить на развитие регионов и поддержку небогатых граждан, считает он.

Ранее о том, что деятельность курьеров, находящих работу по объявлениям в мессенджерах, нужно законодательно отрегулировать на законодательном уровне заявили и в МВД РФ. По словам замглавы следственного департамента министерства Данила Филиппова, вопрос связан с деятельностью серых курьеров, перевозящих, в частности, деньги и не касается тех, кто занимается доставкой, хотя и их активность нуждается в проверке.