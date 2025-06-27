Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:10, 27 июня 2025Мир

В США предупредили об эскалации конфликта между НАТО и Россией

Доктороу: Увеличение оборонных расходов НАТО приведет к эскалации конфликта с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что существенное увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО неизбежно приведет к эскалации конфликта с Россией.

«Если бы страны-члены НАТО смогли значительно увеличить свои оборонные расходы, что скорее невыполнимо, (…), то они бы сами себе вырыли могилу», — отметил политолог.

Ранее лидеры стран — участниц НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что рост расходов Североатлантического альянса на оборону не окажет значительного влияния на безопасность России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

    Рогов оценил итоги саммита НАТО

    Возникший после взрыва на киностудии в Баку пожар попал на видео

    «Спартаку» предложили купить Миранчука

    Депутат Рады раскрыл планы Зеленского против России

    В США предупредили об эскалации конфликта между НАТО и Россией

    США подписали торговую сделку с Китаем

    Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

    Миллионы людей просыпаются с ужасным запахом изо рта. Откуда он берется и можно ли сделать так, чтобы его не было?

    Зеленский попросил продолжить финансирование Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости