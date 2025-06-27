В США предупредили об эскалации конфликта между НАТО и Россией

Доктороу: Увеличение оборонных расходов НАТО приведет к эскалации конфликта с РФ

Американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что существенное увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО неизбежно приведет к эскалации конфликта с Россией.

«Если бы страны-члены НАТО смогли значительно увеличить свои оборонные расходы, что скорее невыполнимо, (…), то они бы сами себе вырыли могилу», — отметил политолог.

Ранее лидеры стран — участниц НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что рост расходов Североатлантического альянса на оборону не окажет значительного влияния на безопасность России.