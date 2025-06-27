В товарищеском матче «Краснодара» и «Динамо» произошла массовая драка

Игроки «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» подрались в товарищеском матче

В товарищеском матче «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка. Об этом пишет «Чемпионат».

Потасовка началась в конце первого тайма. На поле выбежали практически все игроки команд и сотрудники клубов со скамейки запасных.

По итогам драки судья удалил пятерых футболистов, ставших зачинщиками. Красные карточки у краснодарцев получили Жоау Батчи и Кевин Ленини, у «Динамо» — Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков.

Ранее футболисты сборной Уругвая подрались с болельщиками после матча Кубка Америки. Уругвайская команда играла с колумбийской, а после финального свистка несколько футболистов поднялись на трибуны и приняли участие в потасовке. Среди них были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.