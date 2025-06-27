«Русские прибирают к рукам». Под контроль России перешло еще одно крупное месторождение лития в Донбассе. Во Франции бьют тревогу

Le Figaro: ВС РФ взяли под контроль перспективное месторождение лития в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР). Оно считалось самым перспективным на Украине, сообщила французская газета Le Figaro.

Уточняется, что Шевченко расположено примерно в десяти километрах от поселка городского типа Великая Новоселка. Он перешел под контроль России в январе 2025 года.

ВС России взяли под контроль Шевченко в ДНР

Министерство обороны РФ 26 июня сообщило о взятии под контроль населенного пункта Шевченко в указанном регионе. Ведомство отметило, что на данном участке работали военнослужащие группировки российских войск «Восток».

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли там до 200 военных. Также были уничтожены две бронемашины, несколько автомобилей и два орудия артиллерии ВСУ.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во Франции забили тревогу из-за перехода под контроль России перспективного месторождения лития

Французские журналисты обеспокоились из-за взятия ВС России под свой контроль месторождения лития в Донбассе. «[Взяв] этот на первый взгляд безобидный поселок, (...) русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине», — подчеркнули они.

Отмечается, что это месторождение считается перспективным, поскольку содержит высокоминерализованный сподумен, из которого литий добывается легче, чем из петалита. Также на шевченковском участке обнаружены залежи редкоземельных металлов.

Во Франции обратили внимание, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития: в Шевченко (ДНР) и Крутой Балке (Запорожская область). Еще два — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области. Уточняется, что сейчас никакое из них не эксплуатируется.

Фото: Thomas Peter / Reuters

В России не исключили пересмотра США военной помощи Киеву

Полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» не исключил, что потеря Украиной второго из четырех месторождений лития приведет к пересмотру США условий военной поддержки Киева.

По его словам, «не секрет, что президент США Дональд Трамп заключил сделку, в рамках которой Украина должна рассчитываться за военную поддержку редкоземельными ископаемыми». Военный эксперт предположил, что Вашингтон будет разрабатывать месторождения на территории республики на льготных условиях, а добытое — отправлять за океан.

Спикер назвал литий одним из самых востребованных и незаменимых металлов, который используется для создания накопителей энергии. Потеря двух месторождений из четырех ставит под вопрос платежеспособность страны, уточнил он. Согласно прогнозу, Белый дом может захотеть пересмотреть условия сделки и предложить другие условия для оплаты военной помощи Киеву.

На Украине признали продвижение ВС России у Днепропетровской области

Украинский аналитический проект Deep State ранее признал, что ВС России продолжают продвигаться в Днепропетровской области.

По его информации, российские бойцы продвинулись в Шевченко, Каменском, возле Бурлацкого и Вольного Поля (ДНР).