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12:23, 27 июня 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ у Шахово в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Шахово в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

Ведомство отмечает, что расчеты беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации 117 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Шахово.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения спрятавшихся в укрытиях бойцов ВСУ. В ведомстве заявили о предварительной разведке местности, где находились военнослужащие украинской армии.

До этого появились кадры прорыва ВС России укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении.

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