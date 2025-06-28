Футболист «Барселоны» заявил о нежелании играть на клубном чемпионате мира

Рафинья: Футболисты должны быть в отпуске вместо клубного ЧМ

Нападающий Барселоны и сборной Бразилии Рафинья заявл о нежелании играть на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Reuters.

По словам игрока, представителей европейских клубов заставляют принимать участие в турнире. «Они должны были находиться в отпуске. Многие говорят, что это отговорки. Возможно, и так, а может быть, и нет, но отказаться от отпуска очень сложно», — заявил Рафинья.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. «Барселона» не смогла квалифицироваться на турнир.

Ранее определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира. Первые матчи пройдут 28 июня.