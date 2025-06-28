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07:49, 28 июня 2025Бывший СССР

Командиры ВСУ бросили солдат без патронов ради награды

Командиры ВСУ бросили солдат без патронов ради получения награды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставило десять своих подчиненных остаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки, чтобы самим получить награды и звания. Об этом РИА Новости рассказал командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Борзый».

«Ради того, чтобы заработать дополнительную звездочку себе на погоны и уйти куда-то выше, людей стирали просто в ноль», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на серебрянском направлении произошел случай, когда командование ВСУ заставило десять боевиков оставаться на позиции с почти исчерпанными запасами патронов и без поддержки. Однако, несмотря на приказ, четверо солдат ВСУ покинули эту позицию.

По его словам, группу поддержки для оставшихся ВСУ так и не отправили, что к привело к гибели четверых украинских боевиков.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в глумлении над погибшими солдатами ВСУ.

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