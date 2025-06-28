Конгрессвумен рассказала об украинских военных в коридорах после начала СВО

Грин рассказала об украинских военных в коридорах Конгресса после начала СВО

Спустя месяц после начала специальной военной операции (СВО) по коридорам Конгресса ходили получившие ранения украинские военные в форме, рассказала конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

По ее словам, они заходили во все кабинеты и «умоляли о помощи». Грин также рассказала, что в Конгрессе многие политики «поклоняются» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

До этого Грин называла Зеленского «вымогателем». По ее мнению, он уже «уничтожил целое поколение украинских мужчин».