ЛДПР предложила переводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов

Слуцкий призвал переводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов

ЛДПР призвала переводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов. С таким предложением выступил глава партии Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении на имя министра образования и науки Валерия Фалькова предлагается переводит с платного на бесплатное обучение не только ставших матерями женщин, но и ставших отцами мужчин. Слуцкий уверен, что это позволит поддержать молодые семьи.

Ранее Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обнулить ставку по ипотеке для многодетных россиян.

Также в июне Слуцкий заявил о законопроекте, предусматривающем ежегодную проверку мигрантов на наркотики и болезни.