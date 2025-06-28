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14:36, 28 июня 2025Россия

ЛДПР предложила переводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов

Слуцкий призвал переводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ЛДПР призвала переводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов. С таким предложением выступил глава партии Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении на имя министра образования и науки Валерия Фалькова предлагается переводит с платного на бесплатное обучение не только ставших матерями женщин, но и ставших отцами мужчин. Слуцкий уверен, что это позволит поддержать молодые семьи.

Ранее Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обнулить ставку по ипотеке для многодетных россиян.

Также в июне Слуцкий заявил о законопроекте, предусматривающем ежегодную проверку мигрантов на наркотики и болезни.

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