На Западе назвали катастрофой включение Украины в ЕС

Аналитик Кошкович: Присоединение Украины к ЕС станет абсолютной катастрофой

Присоединение Украины к Евросоюзу не принесет ничего положительного. Об этом заявил на своей странице в Х аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности...», — написал эксперт. Он отметил, что только Венгрия и Словакия противостоят вступлению Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек начало третьей мировой войны в случае вступления Украины в НАТО. Кроме того, Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС.

