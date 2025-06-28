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14:56, 28 июня 2025Мир

На Западе назвали катастрофой включение Украины в ЕС

Аналитик Кошкович: Присоединение Украины к ЕС станет абсолютной катастрофой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Присоединение Украины к Евросоюзу не принесет ничего положительного. Об этом заявил на своей странице в Х аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности...», — написал эксперт. Он отметил, что только Венгрия и Словакия противостоят вступлению Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек начало третьей мировой войны в случае вступления Украины в НАТО. Кроме того, Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС.

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